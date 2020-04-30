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Газпром пошел на уступки PGNiG по цене на газ

30.04.20 12:09 , Интерфакс
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"Газпром" согласился внести изменения в выставляемые счета за поставку газа в адрес польской PGNiG после решения арбитража о смене формулы цены контракта, сообщила польская компания.

По словам PGNiG, ООО "Газпром экспорт" исправит выставленные счета, о которых польский импортер сообщил на прошлой неделе.

"Газпром" заявляет о введении новых ценовых условий для Ямальского контракта. "Газпром" заявил, что будет корректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года. Заявление "Газпрома" соответствует ожиданиям PGNiG в отношении полного и немедленного исполнения решения Арбитражного суда", - говорится в пресс-релизе PGNiG.

Как сообщалось, 30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Решение суда обязательно к исполнению, хотя может быть обжаловано в течение 60 дней. "Газпром" продолжил выставлять PGNiG счета по старой формуле и пока не вернул присужденную польской стороне компенсацию переплаты в 1,5 млрд долл.

Заместитель министра государственных активов Польши (а в прошлом - вице-президент PGNiG) Януш Ковальский дал резкое и эмоциональное интервью изданию Wprost, высказавшись именно за жесткий вариант исполнения решения суда, заявив, что, по его информации, именно в этом направлении работает PGNiG.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

МинПром

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