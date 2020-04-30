Японская металлургия потеряла 25% производства Падение спроса на стальную продукцию в Японии из-за кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса, заставило крупнейших производителей стали в стране Nippon Steel и JFE Steel остановить несколько доменных печей.



По прогнозу Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, во втором квартале 2020 г. национальные металлургические компании выплавят 19,36 млн. т стали, на 25,9% меньше, чем в тот же период прошлого года. Однако негативные изменения в отрасли начались уже в первом квартале.



Как сообщает S&P Global Platts со ссылкой на японские статистические органы, в первом квартале 2020 г. объем выплавки стали в стране составил 24,4 млн т, на 2,4% меньше, чем годом ранее. Но импорт железной руды сократился на 6,1%, до 26,9 млн т, самого низкого показателя за последние 10 лет.



Японские компании уже в начале текущего года снизили экспорт проката. В частности, внешние поставки арматуры уменьшились в первом квартале на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 151,2 тыс. т, а продажи заготовки за рубеж, наоборот, более, чем удвоились и достигли 1,1 млн т. Японский экспорт металлолома также прибавил более 36% по сравнению с первым кварталом 2019 г.



Эти тенденции продолжаются и во втором квартале. Японские компании сокращают экспорт проката, особенно, листовой продукции, предназначающейся, главным образом, для зарубежных предприятий национальных компаний, но увеличивают поставки полуфабрикатов, металлолома и даже товарного чугуна.



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