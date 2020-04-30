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Руководители Укрзализныци не обижены зарплатой и бонусами

30.04.20 11:01
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Выплаты вознаграждения 7 членам правления АО "Укрзализныця" в 2019 году выросли до 71,42 млн грн, по сравнению с 39,65 млн грн в 2018 году.

Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность компании за 2019 год, подтвержденная аудиторской компанией Ernst&Young, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в документе, вознаграждение членам правления состояло в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий.

Кроме того, на выплату вознаграждения семи членам наблюдательного совета "Укрзализныця" в 2019 году направила 43,43 млн грн, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель за 2018 год (19,14 млн грн).

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" по итогам работы в 2019 году получила 3 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с 203,9 млн грн за 2018 год.

МинПром

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