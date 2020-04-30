Boeing снижает выпуск самолетов и увольняет сотрудников Boeing отчитался об убытке второй квартал кряду и сообщил в среду о дальнейшем сокращении выпуска самолетов 787 Dreamliner до семи в месяц на фоне падения спроса на авиаперевозки, передает Reuters.



Boeing ожидает возобновления выпуска самолетов 737 MAX медленными темпами в текущем году, но пока не озвучивает сроки. При этом компания сообщила о грядущем сокращении персонала в рамках программы увольнений по соглашению сторон.



Убыток компании во втором квартале составил 1,7 млрд долл. по сравнению с прибылью в 1,99 млрд долл. годом ранее.



Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун сообщил в среду сотрудникам, что крупнейший американский производитель самолетов сокращает персонал примерно на 10% на фоне резкого падения спроса на перелеты в связи с пандемией коронавируса.



“Мы начали принимать меры по снижению количества сотрудников примерно на 10% путем сочетания добровольных увольнений, естественной текучести кадров и вынужденных увольнений по мере необходимости”, - написал Калхун в электронном письме, которое имеется в распоряжении Рейтер.



В Boeing работает около 160.000 сотрудников в разных странах мира.



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