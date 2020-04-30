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Иран запустил крупнейший в стране алюминиевый завод

30.04.20 10:17 , Металлоснабжение и сбыт
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В Иране состоялся запуск крупнейшего в стране алюминиевого завода SALCO в провинции Фарс. В церемонии принимал участие в режиме видеоконференции президент страны Хассан Рухани.

Мощность нового предприятия составляет 300 тыс. т в год. Стоимость инвестиционного проекта достигла 1,2 млрд долл.

Как заявил министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани, благодаря запуску нового завода производство алюминия в стране возрастет более чем на 60%.

В предыдущем году по местному календарю (завершился 19 марта 2020 г.) в Иране было выплавлено 276 тыс. т первичного алюминия. План на текущий год, с учетом новых мощностей, составляет 430 тыс. т.

SALCO находится в собственности государственного горно-металлургического холдинга IMIDRO и компании Ghadir Investment Company, чьими основными акционерами являются иранские пенсионные и социальные фонды.

МинПром

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