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Nucor откладывает реализацию двух крупных инвестпроектов

30.04.20 09:48 , Металлоснабжение с сбыт
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Американская металлургическая корпорация Nucor из-за падения доходов и экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, откладывает реализацию двух своих крупнейших инвестиционных проектов.

Первый из них — это строительство стана горячей прокатки на заводе Gallatin Steel в штате Кентукки. Компания планировала увеличить производительность этого предприятия в два раза до 2,7 млн. т в год к середине 2021 г.

Также Nucor откладывает установку толстолистового стана мощностью 1,1 млн. т в год на заводе Brandenburg в том же штате. Ранее его ввод в эксплуатацию планировался на 2022 г.

Как сообщил генеральный директор Nucor Леон Топалиан, пока слишком рано говорить о том, какой длительной окажется задержка. Но она позволит компании снизить капитальные затраты в текущем году на $500 млн., до около $1,5 млрд.

По итогам второго квартала Nucor ожидает получить операционный убыток — впервые с 2015 г. Спрос на стальную продукцию в США в последние полтора месяца резко упал, особенно, со стороны таких отраслей как автомобилестроение и нефтегазовая промышленность.

Компания в конце апреля после трехнедельной паузы возобновила работу предприятия по производству восстановленного железа (DRI) в штате Луизиана. В то же время, второй ее такой завод на острове Тринидад, остановленный в конце марта, пока простаивает.

В отличие от Nucor, компания JSW Steel USA, остановившая на четыре недели свой завод по производству листового проката Mingo Junction, а в мае готовящаяся приостановить выпуск труб на недавно введенном в строй предприятии Baytown в Техасе, намерена воспользоваться паузой для ускорения своих инвестиционных проектов.

На заводе Mingo Junction компания в 2021 г. установит новую ЭДП и воспользуется четырехнедельной паузой для проведения подготовительных работ, а на Baytown во время простоя будет устанавливаться новое оборудование в рамках второй очереди этого инвестиционного проекта.

МинПром

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