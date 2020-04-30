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Две филиппинские компании возобновили добычу никелевой руды

30.04.20 09:19
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Nickel Asia Corp и Global Ferronickel Holdings Inc - крупные филиппинские компании, специализирующиеся на добыче и поставках никелевой руды, - объявили о постепенном возобновлении операций в Caraga, приостановленных в связи с COVID-19, с 1 мая, сообщает Reuters.

Ранее власти Филиппин ввели общий карантин, меры коснулись некоторых провинций за пределами Манилы.

"Филиппины были готовы стать крупнейшим поставщиком никелевой руды в Китай в 2020 году после того, как Индонезия прекратила экспорт руды в январе, но сейчас топ-менеджеры горнодобывающих компаний воздерживаются от каких-либо оценок объёма производства и отгрузки по итогам года", - говорится в сообщении.

Филиппины, где функционирует 31 шахта, произвели в 2019 году 26,1 млн. "сухих" тонн никелевой руды, увеличив показатели к предыдущему году на 1%. Nickel Asia и Global Ferronickel являются поставщиками сырья для китайских металлургических предприятий, выпускающих нержавеющую сталь.

МинПром

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