Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Ровенская АЭС подключила к сети третий энергоблок

30.04.20 08:57
печать
размер текста:

Сегодня в 00:51 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС был подключен к энергосети после кратковременного отключения. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Как сообщается, отключение произошло 29 апреля в 20:05 из-за ошибочно сформированного сигнала защиты по потери возбуждения турбогенератора ТГ-5. По шкале INES событие квалифицированная уровнем "вне шкалы".

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находился в пределах действующих норм. Сейчас мощность блока составляет 80% от номинальной через балансовое ограничения.

"За прошедшие сутки на Ровенской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2385 МВт. Действует балансовое ограничения. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

РАЭС эксплуатирует четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:08
Кабмин готов вести переговоры со странами ЕС об отправке украинских заробитчан
29.04.20
17:58
Газпрому предложили хранить газ в Украине
17:38
Облэнерго получили стимулирующие тарифы
17:24
30 апреля состоится внеочередное заседание Рады
17:10
Более 1,5 млрд человек потеряют средства к существованию из-за продления изоляции
16:45
Беларусь начала покупать нефть в Саудовской Аравии
16:35
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
16:14
ВВП США рухнул в 1-м квартале
15:47
Минэнерго сделало первый шаг для преодоления энергетического кризиса
15:19
Кабмин разрешил работу продовольственных рынков
15:08
Нафтогаз лишился 2 млрд грн от транзита российского газа
14:59
Airbus отчиталась об убытках и планирует экономить
14:48
В феврале-марте прекращены несколько судебных разбирательств Газпрома и Нафтогаза
14:30
Кабмин проведет заседание Антикризисного энергетического штаба
14:10
Ford заявил о резком росте убытков из-за пандемии коронавируса
14:01
Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем – Шмыгаль
13:45
Из Борисполя не выпустили чартер в Лондон с заробитчанами
13:26
Несмотря на рост прибыли ММК решил не выплачивать дивиденды
13:12
1 мая Украина и Венгрия запустят виртуальный реверс газа
12:43
Сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn приостановлено – Криклий
28.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!