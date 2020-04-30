Кабмин готов вести переговоры со странами ЕС об отправке украинских заробитчан Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.



"Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.



По его словам, важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев.



Премьер отметил, что координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.



"По состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии", - написал Шмыгаль.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



