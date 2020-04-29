Облэнерго получили стимулирующие тарифы Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго (так называемый RAB-тариф). Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, 29 апреля, передает Интерфакс-Украина.



"Мы понимаем важность этой реформы, чтобы с одной стороны она не оказалась псевдо, но с другой – не была чрезмерной для всех потребителей. Мы только одобряем проект и готовы к обсуждению", – сказал на заседании глава нацкомиссии Валерий Тарасюк.



В частности, регулятор одобрил введение в тариф на передачу электроэнергии фиксированной ставки доходности облэнерго в зависимости от стоимости их активов. На старую базу активов предлагается ввести 1% доходности, на новую – 15%.



Для запуска RAB-тарифов необходимо внеси изменения в четыре предыдущих постановления Нацкомиссии.



По словам В.Тарасюка, одобренные сегодня проекты решений были разработаны давно, в их разработке принимало участие Агентство США по международному развитию в Украине, Молдове и Беларуси (USAID).



Глава НКРЭКУ подчеркнул, что сегодняшнее решение – не финальная версия стимулирующего тарифа. Далее одобренные проекты решений должны пройти общественное обсуждение, на которое регулятор выделил месяц.



После этого, окончательный вариант постановлений НКРЭКУ снова должна одобрить и утвердить.



Согласно данным сайта Нацкомиссии общественные обсуждения в 2020 году пока не планируются.



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