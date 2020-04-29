Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Облэнерго получили стимулирующие тарифы

29.04.20 17:38 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект перехода на стимулирующий тариф для облэнерго (так называемый RAB-тариф). Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, 29 апреля, передает Интерфакс-Украина.

"Мы понимаем важность этой реформы, чтобы с одной стороны она не оказалась псевдо, но с другой – не была чрезмерной для всех потребителей. Мы только одобряем проект и готовы к обсуждению", – сказал на заседании глава нацкомиссии Валерий Тарасюк.

В частности, регулятор одобрил введение в тариф на передачу электроэнергии фиксированной ставки доходности облэнерго в зависимости от стоимости их активов. На старую базу активов предлагается ввести 1% доходности, на новую – 15%.

Для запуска RAB-тарифов необходимо внеси изменения в четыре предыдущих постановления Нацкомиссии.

По словам В.Тарасюка, одобренные сегодня проекты решений были разработаны давно, в их разработке принимало участие Агентство США по международному развитию в Украине, Молдове и Беларуси (USAID).

Глава НКРЭКУ подчеркнул, что сегодняшнее решение – не финальная версия стимулирующего тарифа. Далее одобренные проекты решений должны пройти общественное обсуждение, на которое регулятор выделил месяц.

После этого, окончательный вариант постановлений НКРЭКУ снова должна одобрить и утвердить.

Согласно данным сайта Нацкомиссии общественные обсуждения в 2020 году пока не планируются.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:58
Газпрому предложили хранить газ в Украине
17:24
30 апреля состоится внеочередное заседание Рады
17:10
Более 1,5 млрд человек потеряют средства к существованию из-за продления изоляции
16:45
Беларусь начала покупать нефть в Саудовской Аравии
16:35
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
16:14
ВВП США рухнул в 1-м квартале
15:47
Минэнерго сделало первый шаг для преодоления энергетического кризиса
15:19
Кабмин разрешил работу продовольственных рынков
15:08
Нафтогаз лишился 2 млрд грн от транзита российского газа
14:59
Airbus отчиталась об убытках и планирует экономить
14:48
В феврале-марте прекращены несколько судебных разбирательств Газпрома и Нафтогаза
14:30
Кабмин проведет заседание Антикризисного энергетического штаба
14:10
Ford заявил о резком росте убытков из-за пандемии коронавируса
14:01
Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем – Шмыгаль
13:45
Из Борисполя не выпустили чартер в Лондон с заробитчанами
13:26
Несмотря на рост прибыли ММК решил не выплачивать дивиденды
13:12
1 мая Украина и Венгрия запустят виртуальный реверс газа
12:43
Сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn приостановлено – Криклий
12:36
Выплавка стали в Японии снизилась до уровня 2009 года
12:28
В Украине отложили запуск системы автофиксации нарушений ПДД
28.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!