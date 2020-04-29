30 апреля состоится внеочередное заседание Рады Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на 13:30 30 апреля во связи с требованием 159 народных депутатов.



Также по инициативе председателя Верховной Рады в 12:00 30 апреля состоится Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу парламента.



Согласно повестке дня, на заседании депутаты рассмотрят вопрос применения особенной процедуры рассмотрения во втором чтении законопроекта о банках №2571-д (так называемый "антиКоломойский" законопроект).



Среди прочего, также планируется рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, задействованных в работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезнью (№3329), законопроект о мероприятиях, направленных на погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии (№2386), а также изменения в закон об Антимонопольном комитете (№3132).



Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский утвердил принятые Верховной Радой изменения в Регламент, которые предусматривают введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок.



Д.Разумков ранее пояснял необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тыс.поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



