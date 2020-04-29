Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ВВП США рухнул в 1-м квартале

29.04.20 16:14 , Интерфакс
печать
размер текста:

Экономика США в первом квартале рухнула на 4,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете Министерства торговли США.

Снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом оно стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%).

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение: респонденты Trading Economics предполагали спад на 4%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

Подъем ВВП в четвертом квартале составлял 2,1%.

При этом эксперты отмечают, что отчет Минторга отражает только самые первые последствия от ограничительных мер, предпринятых властями для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции. Закрытие предприятий и школ, социальное дистанцирование и другие шаги начались в последние три недели квартала. Аналитики предсказывают падение ВВП во втором квартале на 25% или больше, некоторые ожидают 40%.

До этого года экономика США продемонстрировала самый длительный период роста в своей истории со средними темпами около 2%, он продолжался 11 лет.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале сократились на 7,6% в пересчете на годовые темпы. Это рекордное снижение с 1980 года.

Объем экспорта в январе-марте упал на 8,7%, импорт рухнул на 15,3%.

Инвестиции компаний в оборудование сократились на 15%. При этом госрасходы незначительно увеличились.

Рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в январе-марте ускорился до 1,8% с 1,3% в предыдущие три месяца. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

Представленная Минторгом в среду информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных назначена на 28 мая и 25 июня.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:58
Газпрому предложили хранить газ в Украине
17:38
Облэнерго получили стимулирующие тарифы
17:24
30 апреля состоится внеочередное заседание Рады
17:10
Более 1,5 млрд человек потеряют средства к существованию из-за продления изоляции
16:45
Беларусь начала покупать нефть в Саудовской Аравии
16:35
Белановский ГОК Ferrexpo передал партию помощи больнице Кременчуга
15:47
Минэнерго сделало первый шаг для преодоления энергетического кризиса
15:19
Кабмин разрешил работу продовольственных рынков
15:08
Нафтогаз лишился 2 млрд грн от транзита российского газа
14:59
Airbus отчиталась об убытках и планирует экономить
14:48
В феврале-марте прекращены несколько судебных разбирательств Газпрома и Нафтогаза
14:30
Кабмин проведет заседание Антикризисного энергетического штаба
14:10
Ford заявил о резком росте убытков из-за пандемии коронавируса
14:01
Мы вовремя зашли в карантин и вовремя из него выйдем – Шмыгаль
13:45
Из Борисполя не выпустили чартер в Лондон с заробитчанами
13:26
Несмотря на рост прибыли ММК решил не выплачивать дивиденды
13:12
1 мая Украина и Венгрия запустят виртуальный реверс газа
12:43
Сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn приостановлено – Криклий
12:36
Выплавка стали в Японии снизилась до уровня 2009 года
12:28
В Украине отложили запуск системы автофиксации нарушений ПДД
28.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!