Минэнерго сделало первый шаг для преодоления энергетического кризиса Новый энергобаланс заложил фундамент преодоления кризиса в энергетической отрасли. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.



"То, о чем так долго говорили энергетики, наконец-то свершилось. Минэнерго разработало новый энергетический баланс, чтобы преодолеть кризис. И здесь невозможно не отменить эффективную работу в.и.о министра энергетики Ольги Буславец", - сказала она.



Во-первых, предлагается пропорциональное снижение объемов производства электроэнергии всеми типами генерации: атомной, гидро и тепловой. Также изменен прогнозный рост генерации из возобновляемых источников энергии. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасный график работы всей энергосистемы.



Во-вторых, в Минэнерго считают, что в условиях падения спроса АЭС не могут работать с максимальными нагрузками. До последнего времени диспетчер НЭК "Укрэнерго" был вынужден разгружать их в ночной период, а также в выходные и праздничные дни. Но такие эксперименты крайне опасны.



В-третьих, новый энергобаланс позволит обеспечить энергетическую безопасность страны путем резервирования достаточного количества маневрирующих мощностей ГЭС и ТЭС, постоянную работу угледобывающего сектора и безопасный объем рост генерации из ВИЭ.



"Обеспечение достаточно балансирующей мощности – важнейший элемент работы всей энергосистемы. В следствие падение потребления, а также низкого уровня воды для ГЭС, доступный объем маневренной мощности был критически мал. Это грозило возникновением аварийных ситуаций в периоды смены суточных фаз потребления. По данным НЭК "Укрэнерго", в последние дни разрыв между вечерним пиком и ночным падением увеличился с 4 до 4,8 ГВт.", - сказала В.Гриб.



Нардеп также выразила надежду, что новый энергобаланс поможет энергетикам четко планировать свою загруженность и, наконец, перестать работать в условиях неопределённости.



МинПром



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