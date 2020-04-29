Газпрому предложили хранить газ в Украине Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины (осуществляет транзит российского газа в Европу с 1 января 2020 года) Сергей Макогон предложил "Газпрому" арендовать часть мощностей украинских подземных газохранилищ (ПХГ) для закачки излишков газа.



"Я думаю, в этом году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности [украинских подземных газовых хранилищ]. "Газпром" тоже может хранить газ в украинских ПХГ", — сказал он в интервью РБК.



Согласно новому контракту, заключенному в конце 2019 года, российская компания должна поставить в Европу через территорию Украины 65 млрд куб. м газа в 2020 году, или 178 млн куб. м в сутки.



Стороны договорились, что, если даже транзит будет меньше, "Газпром" все равно должен оплачивать эти минимальные мощности для прокачки газа (принцип "качай или плати"). "Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту — из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется", — указывает С.Макогон. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использования всей оплаченной мощности для ввоза газа на Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение, добавил он.



МинПром





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