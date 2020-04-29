Нафтогаз лишился 2 млрд грн от транзита российского газа

НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году получила от российского "Газпрома" на 2,1 млрд грн меньше доходов от транзита российского газа через территорию Украины в европейские страны, чем годом ранее. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз", которую опубликовала компания.



Согласно отчету, общие поступления от "Газпрома" в виде платы за транзит в 2019 году составили 70,21 млрд грн, в то время как в 2018 году эта сумма достигала 72,34 млрд грн. "Нафтогаз" отметил, что "Газпром" был единственным иностранным клиентом компании, доходы от которого превышали 10% общих доходов украинской компании.



Также сообщается, что в 2019 году доходы "Нафтогаза" от транспортировки, переработки нефти и продажи нефтепродуктов снизились на 7,7% - до 11,95 млрд грн с 12,95 млрд грн.



Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в 2019 году получил 63,3 млрд грн чистой прибыли, что в 5,5 раза больше показателя за 2018 год за счет 55,7 млрд грн, связанных с арбитражным решением против российского "Газпрома".



МинПром





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