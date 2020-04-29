Ford заявил о резком росте убытков из-за пандемии коронавируса

Ford Motor Co сообщила во вторник, что ее убыток во втором квартале более чем удвоится, превысив 5 млрд долл. по сравнению с 2 млрд долл. в первом квартале из-за последствий пандемии коронавируса, передает Reuters.
“Мы считаем, что наличных средств компании достаточно, чтобы продержаться до конца года, даже без дополнительных оптовых продаж автомобилей или мер финансирования”, - сказал финансовый директор Ford Тим Стоун.
Однако он назвал текущую экономическую обстановку "слишком неясной" для того, чтобы второй по величине автопроизводитель США мог дать годовой прогноз. Компания также сообщила, что сократит расходы на проекты.
Акции Ford упали более чем на 4,6% на торгах после завершения официальной сессии.
Стоун в ходе конференц-звонка сообщил, что компания возобновит производство в США “настолько быстро, насколько это будет возможно”, но не назвал конкретных сроков.
Ford сообщила, что возобновит большую часть производства в Европе с понедельника. Компания уже возобновила работу в Китае, где продажи упали на 35% в первом квартале. Продажи в США упали на 12,5%.