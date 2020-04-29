Из Борисполя не выпустили чартер в Лондон с заробитчанами Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейс PS1118 Киев-Лондон, который должен был сегодня, 29 апреля, доставить в британскую столицу украинских работников. В сообщении МАУ говорится, что рейс отменен из-за запрета Государственной авиационной службы Украины.



"Рейс должен выполняться сегодня, 29 апреля, в 12:40 и был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом. Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочным контрактам. В этих условиях украинцы могут легально и официально трудоустроенными находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации и в ближайшее время не будут потенциальными распространителями на территории Украины Сovid-19", - говорится в сообщении авиакомпании.



Рейс запретила Государственная авиационная служба Украины. Запрет МАУ получила за 2 часа до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылки на нормативные документы.



"При этом авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получение решения", - сообщили в МАУ.



"Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о "нелогичности" отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что правительство настроено конструктивно и готов к пересмотру позиции, - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая. - Но к утру 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало. Сейчас авиакомпания будет пытаться получить разрешение на выполнение рейса и предоставить возможность украинцам добраться до работы, трудоустроиться и обеспечить свои семьи средствами к существованию".



К слову, ранее сообщалось, что Кабмин запретил украинцам выезжать из страны на заработки.



Перед этим один рейс с украинскими сезонными рабочими уже прибыл в Финляндию. 23 апреля на заработки в эту страну приехали около 200 наших сограждан.



В ближайшие две недели в Финляндию должно было прибыть еще больше сезонных рабочих, но правительство Украины решило запретить выезд граждан из страны.



МинПром





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