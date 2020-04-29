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Несмотря на рост прибыли ММК решил не выплачивать дивиденды

29.04.20 13:26 , Steelland
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Чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината (ММК) за первый квартал 2020 года составила 131 миллион долларов, увеличившись к уровню прошлого квартала на 48,6% на фоне девальвации рубля в конце 1 квартала 2020 года.

По сравнению с первым кварталом 2019 года прибыль ММК сократилась на 41,8% в связи с ростом курсовой разницы на 77 миллионов долларов, произошедшей на фоне девальвации рубля в конце 1 квартала 2020 года. Об этом говорится в опубликованных на сайте компании финансовых результатах группы за январь - март.

Выручка группы ММК незначительно сократилась к прошлому кварталу на 0,7% и составила 1 миллиард 710 миллионов долларов в связи со снижением объемов продаж на фоне проведения плановой реконструкции стана 2500 г/п. Базовая прибыль EBITDA выросла на 31,9% и составила 442 миллиона долларов главным образом за счет роста цен на металлопродукцию. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 6,3 п.п. до 25,8%.

Тем не менее, председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" В.Ф.Рашников выпустил специальное обращение к акционерам, в котором сообщил, что принятие решения о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год откладывается до осени текущего года (в зависимости от фактических последствий пандемии COVID-19) в целях усиления баланса и ликвидности группы.

"Пандемия CОVID-19 оказала и продолжает оказывать крайне негативное влияние на все сферы жизнедеятельности в глобальном масштабе, включая сферу промышленного производства. В последнее время мы наблюдаем снижение спроса в ключевых промышленных сегментах, потребляющих металлопродукцию, в том числе продукцию ММК", - заявил Рашников.

МинПром


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