Несмотря на рост прибыли ММК решил не выплачивать дивиденды Чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината (ММК) за первый квартал 2020 года составила 131 миллион долларов, увеличившись к уровню прошлого квартала на 48,6% на фоне девальвации рубля в конце 1 квартала 2020 года.



По сравнению с первым кварталом 2019 года прибыль ММК сократилась на 41,8% в связи с ростом курсовой разницы на 77 миллионов долларов, произошедшей на фоне девальвации рубля в конце 1 квартала 2020 года. Об этом говорится в опубликованных на сайте компании финансовых результатах группы за январь - март.



Выручка группы ММК незначительно сократилась к прошлому кварталу на 0,7% и составила 1 миллиард 710 миллионов долларов в связи со снижением объемов продаж на фоне проведения плановой реконструкции стана 2500 г/п. Базовая прибыль EBITDA выросла на 31,9% и составила 442 миллиона долларов главным образом за счет роста цен на металлопродукцию. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 6,3 п.п. до 25,8%.



Тем не менее, председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" В.Ф.Рашников выпустил специальное обращение к акционерам, в котором сообщил, что принятие решения о выплате промежуточных дивидендов за 2020 год откладывается до осени текущего года (в зависимости от фактических последствий пандемии COVID-19) в целях усиления баланса и ликвидности группы.



"Пандемия CОVID-19 оказала и продолжает оказывать крайне негативное влияние на все сферы жизнедеятельности в глобальном масштабе, включая сферу промышленного производства. В последнее время мы наблюдаем снижение спроса в ключевых промышленных сегментах, потребляющих металлопродукцию, в том числе продукцию ММК", - заявил Рашников.



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



