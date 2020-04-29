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Выплавка стали в Японии снизилась до уровня 2009 года

29.04.20 12:36
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Как сообщает агентство Platts, выплавка стали в Японии за последние три квартала упала до уровня, невиданного с 2009 года, поскольку отрасль сталкивается с закрытием производственных и строительных площадок, вызванным пандемией коронавируса, что усугубляет проблемы, связанные с существующим слабым внутренним спросом и возможностями экспорта.

По данным Worldsteel Association, производство в первом квартале составило 24,4 млн тонн, что на 2,9% больше, чем в четвертом квартале, но на 2,4% меньше, чем в предыдущем году.

Перспективы на второй квартал не лучше, так как сталелитейная промышленность страны продолжает испытывать последствия пандемии коронавируса.

"Мы наблюдаем сокращение рынков внутри страны и за рубежом, - сказал японский трейдер. - Это только ухудшится во втором квартале, поскольку мы увидим запланированные сокращения производства".

Крупнейший производитель стали JFE заявил в марте, что условия работы были беспрецедентными и чрезвычайно сложными, особенно из-за падения спроса со стороны обрабатывающей промышленности из-за напряженности в торговле между США и Китаем, роста цен на сырье, вызванного растущими потребностями Китая, и растущих затрат других материалов, используемых в производстве и логистике.

МинПром

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