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Сотрудничество Укрзализныци и Deutsche Bahn приостановлено – Криклий

29.04.20 12:43 , ЛигаБизнес
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АО "Укрзализныця" перенесло на более поздний срок вопрос сотрудничества с немецкой железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью для Лига.Бизнес.

"Вопрос консультаций Deutsche Bahn пока ставим на паузу. Вы помните сумму тендера — 80+ млн грн. Сейчас УЗ не может себе этого позволить. Более того, они не смогут приехать — у нас ограничения на въезд иностранцев. Поэтому мы перенесем все в сроках", - рассказал В.Криклий.

Он добавил, что вместе с тем трансформация компании не прекращается.

"Но генерально - надо работать над трансформацией, чтобы УЗ была современной компанией, холдингом из трех или более операторов: инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки", - отметил В.Криклий.

Как сообщалось, 5 февраля 2020 года АО "Укрзализныця" подписало меморандум с немецкой компанией Deutsche Bahn AG о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию Укрзализныци.

Меморандум определяет этапы сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn. Предполагалось, что на начальном этапе будет заключен договор о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработке дорожной карты относительно улучшения ее деятельности. Ожидалось, что этот этап продлится три месяца.

7 февраля Укрзализныця объявила тендер на предоставление консультационных услуг по повышению оперативной эффективности компании, в котором участвовала не только Deutsche Bahn. Начальная стоимость услуг была установлена на уровне 85,92 млн грн. В конце марта этот тендер был отменен.

МинПром

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