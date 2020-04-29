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В Украине отложили запуск системы автофиксации нарушений ПДД

29.04.20 12:28 , Бизнес Цензор
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Министерство внутренних дел приняло решение об отсрочке начала работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

В МВД напомнили, что пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме был представлен 12 марта, а запуск системы был запланирован на 1 мая.

Однако введенные Кабмином 11 марта строгие карантинные меры частично коснулись работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада отменила введенные при голосовании за автоматическую фиксацию нарушений правил ПДД в 2015 году специальные "штрафные баллы", которые могли бы списываться вместо штрафов за первые выявленные видеокамерами нарушения.

МинПром

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