Прибыль Укрзализныци выросла почти в 15 раз АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,988 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году).



Такие данные содержатся в обнародованной на сайте компании в среду консолидированной финансовой отчетности за прошлый год, подтвержденной ведущей международной аудиторской компанией Ernst & Young.



EBITDA "Укрзализныци" за 2019 год выросла на 6% по сравнению с итогами прошлого года - до 17,3 млрд грн.



При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.



"Наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции - это доходы от перевозки грузов и пассажиров, которые в 2019 году составили 82,4 млрд грн", - отмечается в сообщении компании.



МинПром



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