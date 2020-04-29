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В июне НБУ запустит в оборот монету 10 гривен

29.04.20 11:52
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Национальный банк Украины планирует 3 июня первый выпуск монет номиналом 10 гривень в объеме 5 млн штук, которые постепенно заменят соответствующие банкноты, сообщила пресс-служба НБУ.

Как говорится в сообщении, введение в оборот монет номиналом в 10 гривень - завершение процесса оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года.

В результате номинальный ряд гривни сократится до 12 номиналов - шести монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривень) и шести банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривень).

В то же время, длительность использования монет составляет 20-25 лет, что гораздо дольше, чем срок жизни банкнот низких номиналов (одни-два года). Таким образом, замена банкнот на монеты позволит государству сэкономить на печати около 1 млрд грн, поясняется в сообщении.

НБУ отмечает, что после введения монет номиналом в 10 гривень, украинцы смогут рассчитываться соответствующими банкнотами неограниченный период, но в результате природного износа их количество будет постепенно уменьшаться.

Новая монета изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем, ее диаметр – 23,5 мм, вес – 6,4 грамма. Отмечается, что благодаря увеличенным габаритным размерам она существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривень.

МинПром

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