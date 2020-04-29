Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Энергоатом остановит часть своей мощности ради других видов генерации

29.04.20 11:08 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.

Об этом говорится в оперативном графике эксплуатации энергоблоков АЭС, который обнародован сотрудниками "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).

В частности, графиком предусмотрены выведение в резерв энергоблоков: ЗАЭС-2 – 71 сутки, ЗАЭС-6 – 98 суток, РАЭС-3 – 87 суток.

Предусмотрена работа энергоблоков на пониженной мощности: ЗАЭС-3, 4, 6 – в декабре, ЮУАЭС-1 – с апреля по август, ЮУАЭС-2 – с августа по октябрь, ЮУАЭС-3 – с апреля по декабрь, РАЭС-1 – с апреля по май и с июля по октябрь, РАЭС-2 – с апреля по июнь, с июля по октябрь, ХАЭС-1 – с мая по август.

Ранее исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин в интервью Цензор.НЕТ заявил о том, что нужно "прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса".

Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкий фиксированной цене 567 грн за МВт*ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.

Электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продается по "зеленому" тарифу. В 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 грн за МВт*ч.

Остальная электроэнергия, включая тепловую (около 30% в общей выработке), продается в рынке. 29 апреля на ценообразующем сегменте рынка "Рынке на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины средневзвешенная цена электроэнергии составила около 1550 грн/МВт*ч.

Ранее НАЭК "Энергоатом" была вынуждена вывести в простой энергоблоки ЗАЭС-2 и РАЭС-3 из-за балансовых ограничений.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:52
В июне НБУ запустит в оборот монету 10 гривен
11:45
Коронавирус оставит без работы 195 млн человек
11:29
BHP планирует увеличить пропускную способность Port Hedland
10:43
Китайская Baosteel потеряла почти половину прибыли
10:38
Украине необходимо уменьшить портовые сборы
10:25
Прибыль Нафтогаза за 2019 год выросла до 63 млрд грн благодаря Газпрому
10:07
Arconic возобновила выпуск алюминиевой продукции
09:59
Tata Steel просит господдержки у британских властей
09:46
Boeing подозревают в некачественной сборке самолетов 737 MAX
09:21
Китай резко увеличил экспорт нержавейки
08:58
В первом квартале импорт стали в США рухнул на 21,7%
08:04
Госстат отчитался о росте мартовских зарплат украинцев
28.04.20
17:49
Олимпиаду могут отменить и в 2021 году
17:27
Иран намерен резко нарастить производство алюминия
16:53
АМКР начал горячие испытания агломашины №1
16:22
Метинвест и Фонд Рината Ахметова передали медикам Запорожья 3200 тестов для диагностики COVID-19
16:12
Caterpillar отчиталась о падении квартальной прибыли на 46%
15:58
Государство задолжало Метинвесту 1 млрд грн возмещения НДС
15:22
Зеленский подписал закон о рынке земли
14:58
Спрос на металл в ЕС снизился на 20-60%
27.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!