Энергоатом остановит часть своей мощности ради других видов генерации Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности.



Об этом говорится в оперативном графике эксплуатации энергоблоков АЭС, который обнародован сотрудниками "Энергоатома", передает БизнесЦензор.



Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех АЭС в стране: Запорожской (ЗАЭС), Ривненской (РАЭС), Южно-Украинской (ЮУАЭС), Хмельницкой (ХАЭС).



В частности, графиком предусмотрены выведение в резерв энергоблоков: ЗАЭС-2 – 71 сутки, ЗАЭС-6 – 98 суток, РАЭС-3 – 87 суток.



Предусмотрена работа энергоблоков на пониженной мощности: ЗАЭС-3, 4, 6 – в декабре, ЮУАЭС-1 – с апреля по август, ЮУАЭС-2 – с августа по октябрь, ЮУАЭС-3 – с апреля по декабрь, РАЭС-1 – с апреля по май и с июля по октябрь, РАЭС-2 – с апреля по июнь, с июля по октябрь, ХАЭС-1 – с мая по август.



Ранее исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Петр Котин в интервью Цензор.НЕТ заявил о том, что нужно "прекратить делать из госкомпании дойную корову для частного бизнеса".



Как известно, 85% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" продается ГП "Гарантированный покупатель" по низкий фиксированной цене 567 грн за МВт*ч, для обеспечения дешевой электроэнергии населению и компенсации зеленого тарифа.



Электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продается по "зеленому" тарифу. В 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 грн за МВт*ч.



Остальная электроэнергия, включая тепловую (около 30% в общей выработке), продается в рынке. 29 апреля на ценообразующем сегменте рынка "Рынке на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины средневзвешенная цена электроэнергии составила около 1550 грн/МВт*ч.



Ранее НАЭК "Энергоатом" была вынуждена вывести в простой энергоблоки ЗАЭС-2 и РАЭС-3 из-за балансовых ограничений.



МинПром



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