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Китайская Baosteel потеряла почти половину прибыли

29.04.20 10:43 , МеталлТорг
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Китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd, крупнейший производитель стали в Китае, сообщила о падении чистой прибыли в первом квартале на 43,6% и предупредила о большом падении в первой половине, ссылаясь на пандемию коронавируса. Об этом пишет агентство Reuters.

Чистая прибыль Baosteel в январе-марте упала до 1,54 млрд юаней с 2,73 млрд юаней годом ранее, как показали данные на Шанхайской фондовой бирже.

"В связи с продлением праздников Весеннего фестиваля и распространением новой пандемии коронавируса в стране и за рубежом, внутренний спрос на стальную продукцию явно упал", - сказала компания в заявлении, добавив, что стабильные цены на железную руду также снизили прибыль на своих заводах.

В первом квартале Baosteel произвела 11,1 млн тонн чугуна и 11,8 млн тонн стали.

Компания ожидает, что спрос на стальной лист во втором квартале будет продолжать снижаться из-за низких коэффициентов использования в перерабатывающих секторах, а также из-за высокого уровня запасов, что может сузить разброс цен на закупки и продажи и повысить прибыль в первом полугодии.

Как известно, в 2019 году чистая прибыль Baosteel упала на 42,1%, до 12,4 млрд юаней, говорится в отдельном отчете 28 апреля, что объясняется снижением на рынке мягкой стали и ростом цен на сырье.

МинПром

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