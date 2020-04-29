Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украине необходимо уменьшить портовые сборы

29.04.20 10:38
печать
размер текста:

Чтобы окончательно не потерять экспорт Украине необходимо уменьшить портовые сборы, которые сегодня являются самыми высокими в мире. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

"Учитывая оценку специалистов Всемирного банка, потенциал для снижения портовых сборов в Украине составляет около 40%. Но даже 20% снижение портовых сборов создаст существенный стимул для экспорта украинской продукции на мировые рынки, поможет украинским заводам пережить тяжелые времена, даст дополнительные поступления в украинский бюджет", - отметил он.

М.Магомедов также назвал бессмысленной хозяйственную политику "Укрзализныци" основанной исключительно на повышении тарифов. "Например, в 2019 г. "Укрзализныця" увеличила тарифы на 14,2%, ссылаясь на рост индекса цен производителей (ИЦП). В кризисном 2020 году цены производителей снизились, ИЦП упал на 7,4%. Значит и грузовые тарифы УЗ должны быть снижены на 7,4%. Но вместо этого, министр инфраструктуры Владислав Криклий говорит о необходимости их повышения", - отметил он.

По мнению М.Магомедова, чтобы деятельность "Укрзализныци" стала эффективной, нужно не повышать тарифы, а провести структурную реформу - реорганизацию компании. "В результате изменений каждое из структурных подразделений УЗ должно стать прозрачным в финансовом аспекте. В каждом из сегментов компании должна возникнуть конкуренция, без которой монополия диктует свои условия, что выливается в низкое качество услуг и запредельно высокие тарифы", - подчеркнул он.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:52
В июне НБУ запустит в оборот монету 10 гривен
11:45
Коронавирус оставит без работы 195 млн человек
11:29
BHP планирует увеличить пропускную способность Port Hedland
11:08
Энергоатом остановит часть своей мощности ради других видов генерации
10:43
Китайская Baosteel потеряла почти половину прибыли
10:25
Прибыль Нафтогаза за 2019 год выросла до 63 млрд грн благодаря Газпрому
10:07
Arconic возобновила выпуск алюминиевой продукции
09:59
Tata Steel просит господдержки у британских властей
09:46
Boeing подозревают в некачественной сборке самолетов 737 MAX
09:21
Китай резко увеличил экспорт нержавейки
08:58
В первом квартале импорт стали в США рухнул на 21,7%
08:04
Госстат отчитался о росте мартовских зарплат украинцев
28.04.20
17:49
Олимпиаду могут отменить и в 2021 году
17:27
Иран намерен резко нарастить производство алюминия
16:53
АМКР начал горячие испытания агломашины №1
16:22
Метинвест и Фонд Рината Ахметова передали медикам Запорожья 3200 тестов для диагностики COVID-19
16:12
Caterpillar отчиталась о падении квартальной прибыли на 46%
15:58
Государство задолжало Метинвесту 1 млрд грн возмещения НДС
15:22
Зеленский подписал закон о рынке земли
14:58
Спрос на металл в ЕС снизился на 20-60%
27.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!