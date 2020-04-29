Украине необходимо уменьшить портовые сборы Чтобы окончательно не потерять экспорт Украине необходимо уменьшить портовые сборы, которые сегодня являются самыми высокими в мире. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



"Учитывая оценку специалистов Всемирного банка, потенциал для снижения портовых сборов в Украине составляет около 40%. Но даже 20% снижение портовых сборов создаст существенный стимул для экспорта украинской продукции на мировые рынки, поможет украинским заводам пережить тяжелые времена, даст дополнительные поступления в украинский бюджет", - отметил он.



М.Магомедов также назвал бессмысленной хозяйственную политику "Укрзализныци" основанной исключительно на повышении тарифов. "Например, в 2019 г. "Укрзализныця" увеличила тарифы на 14,2%, ссылаясь на рост индекса цен производителей (ИЦП). В кризисном 2020 году цены производителей снизились, ИЦП упал на 7,4%. Значит и грузовые тарифы УЗ должны быть снижены на 7,4%. Но вместо этого, министр инфраструктуры Владислав Криклий говорит о необходимости их повышения", - отметил он.



По мнению М.Магомедова, чтобы деятельность "Укрзализныци" стала эффективной, нужно не повышать тарифы, а провести структурную реформу - реорганизацию компании. "В результате изменений каждое из структурных подразделений УЗ должно стать прозрачным в финансовом аспекте. В каждом из сегментов компании должна возникнуть конкуренция, без которой монополия диктует свои условия, что выливается в низкое качество услуг и запредельно высокие тарифы", - подчеркнул он.



МинПром



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