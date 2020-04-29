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Tata Steel просит господдержки у британских властей

29.04.20 09:59 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным британских СМИ, индийская металлургическая группа Tata Steel обратилась к правительству Великобритании и администрации Уэльса с просьбой об оказании финансовой поддержки ее бизнесу на общую сумму 500 млн. ф.ст. (более 650 млн долл.).

Как заявляет индийская группа, она нуждается в данной сумме, чтобы компенсировать падение доходов, вызванное закрытием из-за карантина многих ее крупных клиентов, в частности, автомобильных заводов.

В Великобритании действуют ряд программ по поддержке национального бизнеса. Так, Bank of England может выкупать коммерческие облигации со сроком менее года у крупных компаний с инвестиционным рейтингом, вносящих значительный вклад в британскую экономику. Кроме того, компании с годовым доходом более 45 млн. ф.ст. в год могут претендовать на займы для поддержки оборотного капитала в размере до 50 млн. ф.ст.

Администрация Уэльса, где расположен крупнейший британский металлургический комбинат Port Talbot, принадлежащий Tata Steel, поддерживает выделение более серьезной финансовой помощи металлургам, а также расположенному там заводу Airbus.

Однако Tata Steel признает, что переговоры с правительством Великобритании пока находятся в начальной стадии. По оценкам британских СМИ, пока не ясно, сможет ли компания получить запрашиваемую сумму.

МинПром

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