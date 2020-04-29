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Китай резко увеличил экспорт нержавейки

29.04.20 09:21 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в марте 2020 г. национальные металлургические компании отправили на экспорт 367,9 тыс. т продукции из нержавеющей стали что на 24,7% превысило показатель аналогичного месяца годичной давности.

Как отмечает издание "Shanghai Metals Market" (SMM), рост произошел, прежде всего, за счет переноса на март поставок, которые должны были быть осуществлены в феврале, но задержались из-за карантина и транспортных ограничений в Китае.

Действительно, по итогам января-февраля китайский экспорт нержавеющей стали был на 11,9% меньше, чем в тот же период прошлого года. А по итогам первого квартала в целом был зарегистрирован рост на 1,6% по сравнению с тремя месяцами 2019 г. до 810,1 тыс. т.

По прогнозу SMM, в апреле китайский экспорт нержавеющей стали сократится вследствие мирового экономического кризиса и карантинных мероприятий по всему миру.

Китайский импорт нержавеющей стали составил в марте всего 61,5 тыс. т, что на 70,5% меньше, чем годом ранее. Всего за три месяца в страну поступило из-за рубежа около 200 тыс. т данной продукции.

МинПром

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