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АМКР начал горячие испытания агломашины №1

28.04.20 16:53
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Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" завершил реконструкцию агломашины №1 и начал на ней горячие испытания в рамках реализации проекта по реконструкции второго агломерационного цеха предприятия. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщается в пресс-релизе компании во вторник, к настоящему времени модернизированы уже четыре из шести агломашин цеха: №№1, 4, 5, 6, каждая – с внедрением современной системы газоочистки, аспирации и автоматизации. Общая стоимость проекта превышает 180 млн долл.

При этом отмечается, что в результате реконструкции на агломашине №1, как и ранее на агломашинах №№ 4, 5 и 6, появилась новая установка очистки газа от зоны спекания. Здесь установлен современный эффективный электрофильтр компании Ekoplant (Италия).

Модернизация агломашины №2 запланирована на третий-четвертый кварталы 2020 года, а агломашина №3 будет остановлена на реконструкцию к концу текущего года. Это означает, что к началу 2021 года все действующие агломашины будут работать в соответствии с экологическими стандартами. В результате реконструкции агломерационного цеха №2 выбросы пыли на каждой из шести агломашин будут сокращены на 250 тонн в год.

"АрселорМиттал Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

По итогам 2019 года комбинат увеличил выпуск общего проката на 11,2% по сравнению с предыдущим годом - до 4,665 млн тонн, стали - на 11,8%, до 5,327 млн тонн, чугуна - на 14,9%, до 5,310 млн тонн. Производство агломерата увеличилось на 14,3% - до 9,831 млн тонн, железорудного концентрата - на 5,8%, до 9,863 млн тонн, кокса - на 3%, до 2,795 млн тонн, но снизилось товарной железной руды - на 7,8%, до 851 тыс. тонн.

МинПром

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