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Метинвест и Фонд Рината Ахметова передали медикам Запорожья 3200 тестов для диагностики COVID-19

28.04.20 16:22
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Метинвест совместно с Фондами Рината Ахметова и Вадима Новинского передал медикам Запорожья 3 200 экспресс-тестов для диагностирования COVID-19. Экспресс-тестирование – самый быстрый способ выявления заболевания, и необходимо для сдерживания эпидемии. Еще 800 экспресс-тестов от Метинвеста получат врачи Днепрорудного.

В целом, в эти дни Метинвест передает 18 000 экспресс-тестов для выявления COVID-19 медицинским учреждениям Запорожья, Днепрорудного, Мариуполя, Авдеевки, Покровска, Мирнограда, Кривого Рога и Каменского – городов, где работают предприятия компании.

Благотворительные фонды Рината Ахметова и Вадима Новинского, а также предприятия Метинвеста ранее передали более 14 000 единиц средств защиты (костюмы и маски высокого класса защиты) и 30 000 экспресс-тестов медикам Запорожской области.

Напомним, Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на помощь Украине в борьбе с COVID-19. Для этого он объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM.

Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они уже переданы в Стабилизационный фонд, инициированный Президентом Украины, и в настоящее время поступили в регионы.

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Было закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL и SERVO AIR шведского производства и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, Фонд закупает анализаторы проб и тест-картриджи для них. Данное оборудование уже было передано медикам Киева и Мариуполя.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».



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