Caterpillar отчиталась о падении квартальной прибыли на 46% Caterpillar Inc отчиталась во вторник о падении прибыли на 46% в первом квартале на фоне снижения продаж в основных сегментах из-за последствий эпидемии коронавируса, сообщает Reuters.



Крупнейший в мире производитель строительного и горнодобывающего оборудования сообщил, что скорректированная прибыль составила 1,60 долл на акцию, что ниже усредненного прогноза аналитиков в 1,69 долл., согласно данным Eikon от Refinitiv.



Годом ранее показатель составил 2,94 долл. на акцию.



Компания не дала финансового прогноза на 2020 год, также сославшись на пандемию.



Caterpillar сообщила, что операционный денежный поток составил 1,13 млрд долл. Запасы наличных составили 7,1 млрд долл. на конец первого квартала, при этом глобальные доступные кредитные средства составили 10,5 млрд долл.



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