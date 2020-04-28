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Зеленский подписал закон о рынке земли

28.04.20 15:22
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 Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на оборот земель сельхозназначения. Об этом сообщает Офис президента.

"Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Закон, который подписал глава государства, позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами Украины", - говорится в сообщении.

"Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - заявил В.Зеленский.

Закон, в частности, предусматривает, что с 1 июля 2021 года право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

А с 1 января 2024 года такую ​​возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 000 гектаров земли.

Также запрещается продажа государственных и коммунальных земель. А вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Отметим, 31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

МинПром

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