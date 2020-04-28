Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинцы боятся безденежья больше, чем коронавируса

28.04.20 14:14
печать
размер текста:

46% опрошенных довольны своей текущей работой, 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни, в то же время экономическая турбулентность беспокоит людей больше, чем коронавирус. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Барометр счастья в Украине", который провела Европейская Бизнес Ассоциация.

Подчеркивается, что в этом году Интегральный показатель Барометра составил 2,64 балла из 5 возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости.

При этом, Индекс демонстрирует незначительную положительную динамику по сравнению с 2019 годом (2,61 баллов в предыдущем периоде).

"Почти половина участников опроса "Барометр счастья в Украине" довольны своей текущей работой - 46%. При этом 55% респондентов соглашаются, что их уровень доходов достаточен, но 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни", - говорится в сообщении.

При этом большинство опрошенных считает свой уровень доходов достаточным для одного человека, но при условии содержания детей или пожилых людей, или для осуществления крупных покупок как машина или квартира - он будет категорически недостаточным.

"Подавляющее большинство, а именно 80% удовлетворительно или положительно оценивают свою социальную жизнь, хотя и жалуются, что возможности досуга в регионах гораздо скромнее по сравнению с крупными городами, а также на нехватку времени для ведения полноценной жизни после работы и фактическое отсутствие work- life balance", - отмечают в Ассоциации.

Подчеркивается, что 45% опрошенных удовлетворительно оценили свой общий опыт жизни в Украине, 24% - положительно, 31% - не удовлетворены качеством жизни в Украине.

Больше всего людей беспокоит чувство незащищенности и неуверенности в будущем, медлительность изменений, слабость государственных институтов.

VbyGhjv

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:12
Caterpillar отчиталась о падении квартальной прибыли на 46%
15:58
Государство задолжало Метинвесту 1 млрд грн возмещения НДС
15:22
Зеленский подписал закон о рынке земли
14:58
Спрос на металл в ЕС снизился на 20-60%
13:58
Цены на руду в Китае остаются на высоком уровне
13:07
В РФ не ожидают скорого роста цен на нефть
12:32
В Черновцах разрешили работу продовольственных рынков
12:19
Freeport снижает выпуск меди на 180 тыс. т
11:58
Украина сократила размер госдолга в марте
11:32
U.S. Steel хочет погасить еще две доменные печи
11:04
Польша может арестовать активы Газпрома в Северном потоке-2 в качестве компенсации
10:49
Повышение тарифов УЗ усугубит кризис в промышленности
10:47
Глава Boeing считает, что авиаотрасль будет восстанавливаться очень медленно
10:33
ЮАР возобновляет работы на рудниках
10:15
В Алжире запускают новый сталелитейный комплекс
09:59
CISA пересмотрела прогноз по потреблению стали в Китае
09:44
США открыли хранилища стратегического резерва нефти для частных компаний
09:29
Зеленский обещает программу ипотеки и льготные кредиты малому бизнесу
08:57
ЕС выделит 375 млрд евро на восстановление туризма
08:04
Слуги народа предлагают снизить акцизы на б/у авто
27.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!