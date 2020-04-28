Украинцы боятся безденежья больше, чем коронавируса 46% опрошенных довольны своей текущей работой, 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни, в то же время экономическая турбулентность беспокоит людей больше, чем коронавирус. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Барометр счастья в Украине", который провела Европейская Бизнес Ассоциация.



Подчеркивается, что в этом году Интегральный показатель Барометра составил 2,64 балла из 5 возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости.



При этом, Индекс демонстрирует незначительную положительную динамику по сравнению с 2019 годом (2,61 баллов в предыдущем периоде).



"Почти половина участников опроса "Барометр счастья в Украине" довольны своей текущей работой - 46%. При этом 55% респондентов соглашаются, что их уровень доходов достаточен, но 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни", - говорится в сообщении.



При этом большинство опрошенных считает свой уровень доходов достаточным для одного человека, но при условии содержания детей или пожилых людей, или для осуществления крупных покупок как машина или квартира - он будет категорически недостаточным.



"Подавляющее большинство, а именно 80% удовлетворительно или положительно оценивают свою социальную жизнь, хотя и жалуются, что возможности досуга в регионах гораздо скромнее по сравнению с крупными городами, а также на нехватку времени для ведения полноценной жизни после работы и фактическое отсутствие work- life balance", - отмечают в Ассоциации.



Подчеркивается, что 45% опрошенных удовлетворительно оценили свой общий опыт жизни в Украине, 24% - положительно, 31% - не удовлетворены качеством жизни в Украине.



Больше всего людей беспокоит чувство незащищенности и неуверенности в будущем, медлительность изменений, слабость государственных институтов.



VbyGhjv



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