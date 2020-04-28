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Цены на руду в Китае остаются на высоком уровне

28.04.20 13:58
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Фьючерсы на китайскую железную руду в понедельник выросли на 0,7% до 612 юаней (86,50) за тонну в начале торгов, поскольку портовые запасы руды упали до самого низкого уровня за более чем 9 месяцев, передает Reuters.

Портовые запасы морской железной руды в Китае по состоянию на 24 апреля составляли 117,95 млн. тонн, что является самым низким уровнем с 14 июля 2019 года, свидетельствуют данные, отслеживаемые консалтинговой компанией SteelHome.

"(Мы) по-прежнему наблюдаем высокий спрос на железную руду в ближайшие недели, в основном благодаря мощным инфраструктурным проектам в Китае", - говорится в записке сингапурской компании по анализу данных о стали Tivlon Technologies.

Наиболее активные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже с поставкой в сентябре подорожали на 0,2% до 608 юаней за тонну по состоянию на 03:30 по Гринвичу.

Спотовые цены на руду с содержанием Fe 62% для доставки в Китай не изменились и составили 84,5 долл. за тонну с предыдущей сессии в пятницу.

МинПром

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