Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В РФ не ожидают скорого роста цен на нефть

28.04.20 13:07
печать
размер текста:

В ближайшее время значительного роста стоимости барреля нефти ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка, однако со вступлением новой ограничительной сделки ОПЕК++ мировой рынок будет постепенно балансироваться, сказал журналу Энергетическая политика министр энергетики Александр Новак.

С 1 мая вступает в силу новая сделка ОПЕК++, в рамках которой с рынка может уйти около 15-20 миллионов баррелей нефти в сутки. В ней принимают участие 23 страны пакта ОПЕК+ и 10 других стран, включая США, Канаду и Норвегию. Страны ОПЕК+ в мае-июне сократят добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Новак называет сделку уникальной и по количеству участников, и по срокам действия. Она учитывает интересы как производителей, так и потребителей энергоресурсов, считает он.

Рассчитываем, что в мае со вступлением сделки ОПЕК++ в силу, рынок будет постепенно балансироваться”, - сказал Новак журналу.

Во многом результат действия соглашения будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, что повлечет повышение спроса на энергоресурсы, считает Новак.

В этой связи мы с оптимизмом смотрим на Китай, который уже постепенно начал наращивать экономическую активность. Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы увидим положительные изменения и в экономике других стран”, - сказал Новак журналу.

Переизбыток нефти на мировом рынке нефти на данный момент составляет 20-30 миллионов баррелей в сутки, говорил ранее Новак.

Балансировка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счет новой сделки ОПЕК++, считает Новак.

Новую сделку поддержали все основные участники рынка в РФ, ведь в текущей ситуации финансовые показатели нефтегазовых компаний по большей части определяются перспективами роста цены, а не объемами производства, сказал Новак журналу.

“...Многие из компаний имеют диверсифицированную инфраструктуру, позволяющую гибко регулировать добычу”, - сказал Новак.

Новак сказал со ссылкой на экспертов, что начало подъема спроса на газ в мире ожидается в 3–4 квартале 2020 года.

По итогам прошлого года производство СПГ в РФ выросло более чем наполовину по сравнению с 2018 годом и достигло 40,5 миллиарда кубометров.

За первые два месяца 2020 года мы видим прирост производства СПГ - уже более 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - сказал Новак журналу.

В условиях низких цен Минэнерго РФ не допустит несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов, сказал Новак.

В целом суточный объем переработки нефти в апреле 2020 года оказался даже на 2,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года и Минэнерго в режиме реального времени мониторит ситуацию с наличием необходимых запасов топлива во всех регионах, добавил министр.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:14
Украинцы боятся безденежья больше, чем коронавируса
13:58
Цены на руду в Китае остаются на высоком уровне
12:32
В Черновцах разрешили работу продовольственных рынков
12:19
Freeport снижает выпуск меди на 180 тыс. т
11:58
Украина сократила размер госдолга в марте
11:32
U.S. Steel хочет погасить еще две доменные печи
11:04
Польша может арестовать активы Газпрома в Северном потоке-2 в качестве компенсации
10:49
Повышение тарифов УЗ усугубит кризис в промышленности
10:47
Глава Boeing считает, что авиаотрасль будет восстанавливаться очень медленно
10:33
ЮАР возобновляет работы на рудниках
10:15
В Алжире запускают новый сталелитейный комплекс
09:59
CISA пересмотрела прогноз по потреблению стали в Китае
09:44
США открыли хранилища стратегического резерва нефти для частных компаний
09:29
Зеленский обещает программу ипотеки и льготные кредиты малому бизнесу
08:57
ЕС выделит 375 млрд евро на восстановление туризма
08:04
Слуги народа предлагают снизить акцизы на б/у авто
27.04.20
18:04
Итальянская промышленность может заработать уже с 4 мая
17:51
Украина может получить от МВФ 3,5 млрд долл., но хочет больше
17:32
НБУ разъяснил новый порядок мониторинга денежных переводов
17:14
В Украине на время карантина закрыли 277 тыс. предприятий
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!