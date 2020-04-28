В РФ не ожидают скорого роста цен на нефть В ближайшее время значительного роста стоимости барреля нефти ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка, однако со вступлением новой ограничительной сделки ОПЕК++ мировой рынок будет постепенно балансироваться, сказал журналу Энергетическая политика министр энергетики Александр Новак.



С 1 мая вступает в силу новая сделка ОПЕК++, в рамках которой с рынка может уйти около 15-20 миллионов баррелей нефти в сутки. В ней принимают участие 23 страны пакта ОПЕК+ и 10 других стран, включая США, Канаду и Норвегию. Страны ОПЕК+ в мае-июне сократят добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки.



Новак называет сделку уникальной и по количеству участников, и по срокам действия. Она учитывает интересы как производителей, так и потребителей энергоресурсов, считает он.



“Рассчитываем, что в мае со вступлением сделки ОПЕК++ в силу, рынок будет постепенно балансироваться”, - сказал Новак журналу.



Во многом результат действия соглашения будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики, что повлечет повышение спроса на энергоресурсы, считает Новак.



“В этой связи мы с оптимизмом смотрим на Китай, который уже постепенно начал наращивать экономическую активность. Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы увидим положительные изменения и в экономике других стран”, - сказал Новак журналу.



Переизбыток нефти на мировом рынке нефти на данный момент составляет 20-30 миллионов баррелей в сутки, говорил ранее Новак.



Балансировка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счет новой сделки ОПЕК++, считает Новак.



Новую сделку поддержали все основные участники рынка в РФ, ведь в текущей ситуации финансовые показатели нефтегазовых компаний по большей части определяются перспективами роста цены, а не объемами производства, сказал Новак журналу.



“...Многие из компаний имеют диверсифицированную инфраструктуру, позволяющую гибко регулировать добычу”, - сказал Новак.



Новак сказал со ссылкой на экспертов, что начало подъема спроса на газ в мире ожидается в 3–4 квартале 2020 года.



По итогам прошлого года производство СПГ в РФ выросло более чем наполовину по сравнению с 2018 годом и достигло 40,5 миллиарда кубометров.



“За первые два месяца 2020 года мы видим прирост производства СПГ - уже более 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - сказал Новак журналу.



В условиях низких цен Минэнерго РФ не допустит несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов, сказал Новак.



В целом суточный объем переработки нефти в апреле 2020 года оказался даже на 2,7% выше, чем в аналогичный период прошлого года и Минэнерго в режиме реального времени мониторит ситуацию с наличием необходимых запасов топлива во всех регионах, добавил министр.



МинПром



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