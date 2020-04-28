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U.S. Steel хочет погасить еще две доменные печи

28.04.20 11:32 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным S&P Global Platts, американская металлургическая компания U.S. Steel в начале мая приостановит работу еще одной доменной печи. Будет временно выведена из эксплуатации одна из двух печей на комбинате Mon Valley в районе Питтсбурга. Мощность данного агрегата составляет 1 млн т в год.

Кроме того, согласно сведениям Platts, которые пока не подтверждаются пресс-службой U.S. Steel, компания может остановить доменную печь производительностью 1,1 млн. т в год на комбинате Gary Works. Ранее на нем уже прекратили выплавку чугуна две печи из четырех.

Если информация Platts окажется верной, из восьми доменных печей U.S. Steel на трех меткомбинатах (Mon Valley, Gary и Granite City) останутся на ходу всего три.

Вообще, по данным Platts, по состоянию на конец апреля из 14 доменных печей, действовавших до кризиса на металлургических комбинатов компаний AK Steel, ArcelorMittal и U.S. Steel, остановлены или достоверно ожидают остановки шесть (без учета тех двух на Mon Valley и Gary, о которых говорилось выше) совокупной мощностью около 6,7 млн. т чугуна в год. Седьмая печь производительностью 2,5 млн. т на комбинате Burns Harbor корпорации ArcelorMittal остановлена для проведения планового капитального ремонта.

По данным American Iron and Steel Institute (AISI), средняя загрузка мощностей в американской металлургической промышленности упала от более 80% по состоянию на 14 марта до 57% 18 апреля. Это самый низкий показатель с сентября 2009 г. 

МинПром

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