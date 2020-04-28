Украина сократила размер госдолга в марте Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте сократился на 3,6%, или на 3 млрд долларов до 80,38 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.



Государственный и гарантированный государством долг на конец марта составил 2 255,55 млрд гривен, или 80,38 млрд долларов против 2 047,83 млрд гривен, или 83,38 млрд долларов месяцем ранее.



Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 марта составил 1 988,81 млрд гривен (70,87 млрд долларов) против 1 808,25 млрд гривен (73,62 млрд долларов) месяцем ранее.



При этом прямой внешний долг за месяц снизился с 40,45 млрд долларов до 40,34 млрд долларов.



Прямой внутренний долг увеличился с 814,64 млрд гривен до 856,83 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте снизился с 33,17 млрд долларов до 30,53 млрд долларов).



Гарантированный государством долг на 31 марта составил 266,74 млрд гривен, или 9,51 млрд долларов.



МинПром

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