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Повышение тарифов УЗ усугубит кризис в промышленности

28.04.20 10:49
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий планирует дальнейшее увеличение тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки. Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.

Нардеп отметил, что более 40% объемов перевозок по УЗ – это продукция горно-металлургического комплекса, который уже полгода находится в жесточайшем кризисе.

"Интересно, что министр объясняет потребность в увеличении тарифов УЗ якобы желанием обновить подвижной состав. При этом не приводит никаких цифр. А все потому что их нет и не будет. Вы спросите – а что мешало раньше позаботится о подвижном составе? Ведь проблема давняя и возникла не вчера. Ответ предельно прост: чтобы не наносить вред карманам определенных людей, из министерства продвигается идея увеличения налогового пресса на бизнес через железнодорожную логистику", - заявил он.

С.Магера обратил внимание на то, что в Украине ускорился промышленный спад, практически вся страна сидит на карантине. Таким образом, давление со стороны государства должно ослабляться, но топ-чиновник заявляет, что тарифы УЗ будут только увеличиваться.

"Я считаю, что в подобной ситуации такие намерения не то, что некомпетентные, а опасные и приведут к усугублению грядущего кризиса", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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