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США открыли хранилища стратегического резерва нефти для частных компаний

28.04.20 09:44
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В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg. В апреле они доставили в хранилища около 1,1 млн баррелей нефти.

Соглашение с компаниями в этом месяце заключило Минэнерго США. Объем, разрешенный для размещения на год в хранилищах стратегического нефтяного резерва, составляет около 23 млн баррелей. Большую часть этого объема доставят туда в мае и июне.

На прошлой неделе американский президент США Дональд Трамп заявил, что США воспользуются историческим падением цен на нефть, чтобы купить 75 млн баррелей для пополнения национальных стратегических запасов.

Напомним, 20 апреля майские фьючерсы нефти марки WTI упали до отрицательных значений. В ходе торгов ее стоимость достигала минус 40,32 долл. за баррель — абсолютного исторического минимума. 21 апреля котировки вернулись к положительным значениям. Кроме того, цена нефти сорта Brent может рухнуть до отрицательных значений аналогично обвалу котировок майских фьючерсов WTI.

МинПром

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