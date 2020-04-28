ЕС выделит 375 млрд евро на восстановление туризма Евросоюз выделит 375 млрд евро на восстановление туристической отрасли континента после пандемии коронавируса, в том числе 255 млрд будут выделены правительствам для помощи туристическому сектору своих стран и около 120 млрд - предпринимателям и компаниям для перезапуска бизнесов.



"Евросоюз оценил в 255 млрд евро помощь государствам членам объединения, необходимую для восстановления туристической отрасли после коронавируса. Еще около 120 млрд евро составят дополнительные инвестиции, которые должны помочь предпринимателям перезапустить бизнесы в сфере туризма", - рассказал исполнительный директор Европейской туристической комиссии (ETC) Эдуардо Сантандер в интервью португальскому агентству Lusa.



Он добавил, что из-за карантинных мер и ограничений по пересечению границ, предпринятых странами ЕС для предупреждения распространения коронавируса, туризм в регионе сократился сначала до нуля, а сейчас до примерно 10% от прежнего объема.



"Связанные с туризмом отрасли также пострадали от этих мер. От круизных линий до туроператоров и авиакомпаний, все несут огромные убытки, которые составляет от 45% для авиаперевозчиков до 70% для отелей и ресторанов", - пояснил Сантандер.



По его оценке, связанный с коронавирусом кризис создаст огромную безработицу в странах Евросоюза, так как если ограничения продлятся еще несколько месяцев, то могут быть потеряны до 10 млн рабочих мест. Особенно сильно, как считают в ETC, пострадают страны Южной Европы - Португалия, Италия, Испания и Греция.



Европейская туристическая комиссия объединяет 33 национальных туристских администрации стран Евросоюза.



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