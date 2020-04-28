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Слуги народа предлагают снизить акцизы на б/у авто

28.04.20 08:04 , Интерфакс-Украина
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Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №3389 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств".

Инициаторами законопроекта стали четыре народных депутата. Текст законопроекта, зарегистрированного в Раде 24 апреля, на сайте парламента пока отсутствует.

В то же время один из его авторов Евгений Брагар написал на своей странице в Facebook, что законопроектом предлагается пересмотр ставок акцизного налога на автомобили, а именно из формулы расчета исключается коэффициент возраста автомобиля.

"То есть по действующему законодательству размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет объемом (двигателя – ИФ) 1,6 л составляет EUR1200, а по предлагаемой законопроектом формуле только EUR120, или в 10 раз меньше! Такой механизм обеспечит справедливый расчет стоимости растаможивания, когда покупая авто 2010 года выпуска будущий собственник не будет уплачивать акциз в 10 раз больше, чем владелец авто 2019 года", - считает Брагар.

Кроме того, отмечает он, законопроект защищает и будущих владельцев грузового транспорта, "ставки акциза на который достаточно приемлемы, но только для авто не старше пяти лет".

"При ввозе авто старше 5 лет применяется коэффициент 40, а если авто старше восьми лет – то 50! Я предлагаю убрать эти грабительские коэффициенты", - отмечает он, добавляя, что в условиях кризиса это значительно расширит возможности малого и среднего бизнеса по обновлению автопарка.

МинПром

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