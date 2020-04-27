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В Украине на время карантина закрыли 277 тыс. предприятий

27.04.20 17:14 , Опендатабот
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На период карантина в Украине запретили деятельность 277 тыс. предприятий в различных отраслях, при этом больше всего закрыли рынков. Об этом сообщает "Опендатбот".

Таким образом, среди закрытых предприятий более 211 тыс. рынков (76,24% от всех предприятий), около 15 тыс. заведений плановой медицины и стоматологии (5,32%), почти 14 тыс. учреждений образования (5,00%), свыше 10 тыс. развлекательных заведений (3,76%).

Также по 8 тыс. заведений закрыли в отраслях туризма (3,02%), индивидуальных услуг (2,98%) и спорта (3,04%). Еще по всей Украине закрыли более 1,7 тыс. предприятий в области транспорта и перевозок (0,65%).

Напомним, что Кабинет министров опубликовал план выхода Украины из карантина, который ранее правительство продлило до 11 мая. В общем страна должна выйти из карантина за 5 этапов.

МинПром

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