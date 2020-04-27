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Молдавский метзавод хочет отмены украинских антидемпинговых пошлин

27.04.20 16:15 , НВ Бизнес
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В Украине приостановлено действие антидемпинговых пошлин, введенных в конце 2019 года в отношении металлопродукции Молдавского МЗ (ММЗ, Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика). Об этом пишет НВ бизнес.

2 января 2020 года ММЗ через суд обжаловал декабрьское решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (Минэкономики) о введении антидемпинговой пошлины. Уже 13 января суд приостановил действие решения МКМТ.

Это фактически привело к тому, что импорт металлопродукции из Приднестровья в Украину стал возможен без оплаты пошлин.

Минэкономики вместе с "АрселорМиттал Кривой Рог" обжаловали остановку действия пошлин. 16 марта 2020 года, уже после ведения в Украине карантина, Шестой апелляционный административный суд (Киев) принял постановление, которым определение Окружного административного суда (Киев) от 13 января 2020 года оставлено в силе.

"АрселорМиттал Кривой Рог обжаловал определение и постановление в кассационном порядке. Сейчас Верховный Суд лишь открыл кассационное производство, но жалобу к рассмотрению не назначил", — сообщили НВ Бизнес в пресс-службе АМКР.

В компании напоминают, что пока действие решения Межведомственной комиссии остановлено, Украина недополучает 13,8% антидемпинговой пошлины от каждой поставки молдавского производителя.

Представители двух металлоторговых компаний, работающих в сегменте длинномерного проката, на условиях анонимности рассказали НВ Бизнес, что в феврале-апреле не фиксировали роста конкуренции со стороны продукции ММЗ. Один из них предположил, что это может быть связано с тем, что металлотрейдеры, которые ранее импортировали такую продукцию для продажи строительным компаниям, ждут окончательных судебных решений по пошлине.

МинПром

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