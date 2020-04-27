Россия увеличивает экспорт железной руды Перевозки железной руды на экспорт по сети ОАО "Российские железные дороги" выросли с начала апреля на 59,7%, сообщила компания.



Погружено более 1,8 млн тонн. При этом отправка на припортовые станции Октябрьской железной дороги выросла почти в 4 раза - дополнительно перевезено 220 тыс. тонн.



Рост погрузки на припортовые станции Северо-Кавказской железной дороги составил 63%. В этом направлении дополнительно отгружено свыше 130 тыс. тонн руды.



Перевозка через пограничные переходы выросла более чем на 35%.



Всего с начала года на сети ОАО "РЖД" погружено 37 млн тонн железной руды, в том числе на экспорт – более 8 млн тонн (22%). В 1 квартале рост погрузки железной и марганцевой руды составил 1,5% (перевезено 29,7 млн тонн).



МинПром



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