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Нафтогаз прекратил импортировать газ

27.04.20 15:51 , Корреспондент
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"Нафтогаз" приостановил импорт газа из-за рекордно высоких запасов в хранилищах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сейчас у нас рекордно высокие объемы в хранилищах газа. Они кардинально больше объемов, которые мы имели в предыдущий сезон - разница больше чем 4 млрд куб. м. Сейчас мы, как Нафтогаз, не импортируем газ. Газ импортируют сейчас в основном частные трейдеры", - рассказал глава компании Андрей Коболев.

Он напомнил, что в апреле цена газа для населения Украины снизилась на 15%, а в целом цена газа упала с января 2020 года на 38%. Он отметил при этом, что цена и в дальнейшем будет снижаться.

"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать на сколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентен. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже", - считает А.Коболев.

Он отметил, что накопленный в хранилищах газ будет использован в следующий отопительный сезон.

На данный момент в хранилищах около 16,4 млрд кубометров газа. По оценкам Оператора ГТС, Украине необходимо закачать к отопительному сезону еще 2-3 млрд кубометров газа.

МинПром

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