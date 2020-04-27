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Уже три страны в Европе полностью отказались от угля

27.04.20 15:36 , Корреспондент
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Швеция стала третьей европейской страной после Австрии и Бельгии, которая закрыла все угольные электростанции. Перестала работать электростанция Värtaverket компании Stockholm Exergi в Стокгольме, пишет Electrek.

Страна сделала это за два года до запланированного срока.

"Наша цель состоит в том, чтобы вся наша продукция производилась из возобновляемых или переработанных источников энергии. Эта станция давала жителям Стокгольма тепло и электроэнергию в течение длительного времени. Сегодня мы знаем, что должны прекратить использование всех видов ископаемого топлива, поэтому использование угля необходимо постепенно прекратить", - рассказал генеральный директор компании Stockholm Exergi Андерс Егельруд.

По данным Europe Beyond Coal, к 2025 году или ранее ожидается, что еще шесть стран последуют примеру Швеции. В том числе Франция (2022), Словакия и Португалия (2023), Великобритания (2024), Ирландия (2025) и Италия (2025).

Напомним, что в немецком Химическом институте общества Макса Планка назвали главную причину ежегодной смерти 8,8 млн людей. Специалисты отметили, что главной причиной преждевременной смерти миллионов людей, которую можно устранить, является глобальное загрязнение воздуха. Именно оно сокращения жизни людей в среднем на три года. Исследование показывают, что твердые частицы от сжигания нефти, газа и угля, попадающие в легкие, сокращают жизнь человека на год.

МинПром

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