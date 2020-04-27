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Fitch Ratings ухудшило прогноз по Нафтогазу

27.04.20 15:02 , Интерфакс Украина
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Пересмотр прогноза по компании следует за пересмотром суверенного рейтинга Украины, что соответствует критериям рейтингования правительственных организаций, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне "B" и изменило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного".

"Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19… Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста", – отмечал тогда Fitch.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. 

МинПром

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