Fitch Ratings ухудшило прогноз по Нафтогазу Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B" и ухудшило прогноз по нему с "позитивного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.



Пересмотр прогноза по компании следует за пересмотром суверенного рейтинга Украины, что соответствует критериям рейтингования правительственных организаций, отмечается в сообщении.



Как сообщалось, ранее Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины на уровне "B" и изменило прогноз по нему с "позитивного" до "стабильного".



"Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19… Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично обратят вспять улучшения в Украине в последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов и снизившуюся волатильность такого роста", – отмечал тогда Fitch.



"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.



МинПром

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