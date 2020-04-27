В Китае сократились запасы стали

Как сообщает агентство Reuters, запасы стали в Китае сокращались в течение шестой недели подряд, чему способствовало ускорение спроса в строительном секторе, но они все еще колебались около 5-летнего максимума, поскольку заводы увеличили производство после замедления производства в разгар вспышки коронавируса.
Запасы металлопродукции, находящиеся у трейдеров, упали на 1,15 млн. тонн до 20,13 млн. тонн по состоянию на четверг, свидетельствуют данные, собранные консалтинговой компанией Mysteel. Более 70% падения пришлось на арматуру и катанку.
Строительный сектор быстро вырос с конца марта. Ежедневный объем торговли металлопродукцией даже несколько выше по сравнению с прошлым годом благодаря стимулированию правительства в области инфраструктуры и возобновлению проектов.
Северный Китай возобновил строительство на месяц позже, чем южный, что может привести к увеличению спроса, по словам трейдера из Хэбэя, пожелавшего остаться неизвестным.
Чжуо Гуйцю (Zhuo Guiqiu), аналитик Jinrui Futures, ожидает увеличения спроса на следующей неделе в преддверии праздника Дня труда в Китае, который приходится на 1-5 мая, а также ожидает, что запасы останутся высокими, если комбинаты продолжат производство быстрыми темпами.
Производство стали в Китае выросло на 1,2% до 234,34 млн. тонн в первом квартале по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Китайская ассоциация железа и стали предупредила 23 апреля, что высокие запасы могут стать нормой в этом году.