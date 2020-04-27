В Китае сократились запасы стали Как сообщает агентство Reuters, запасы стали в Китае сокращались в течение шестой недели подряд, чему способствовало ускорение спроса в строительном секторе, но они все еще колебались около 5-летнего максимума, поскольку заводы увеличили производство после замедления производства в разгар вспышки коронавируса.



Запасы металлопродукции, находящиеся у трейдеров, упали на 1,15 млн. тонн до 20,13 млн. тонн по состоянию на четверг, свидетельствуют данные, собранные консалтинговой компанией Mysteel. Более 70% падения пришлось на арматуру и катанку.



Строительный сектор быстро вырос с конца марта. Ежедневный объем торговли металлопродукцией даже несколько выше по сравнению с прошлым годом благодаря стимулированию правительства в области инфраструктуры и возобновлению проектов.



Северный Китай возобновил строительство на месяц позже, чем южный, что может привести к увеличению спроса, по словам трейдера из Хэбэя, пожелавшего остаться неизвестным.



Чжуо Гуйцю (Zhuo Guiqiu), аналитик Jinrui Futures, ожидает увеличения спроса на следующей неделе в преддверии праздника Дня труда в Китае, который приходится на 1-5 мая, а также ожидает, что запасы останутся высокими, если комбинаты продолжат производство быстрыми темпами.



Производство стали в Китае выросло на 1,2% до 234,34 млн. тонн в первом квартале по сравнению с тем же периодом годом ранее.



Китайская ассоциация железа и стали предупредила 23 апреля, что высокие запасы могут стать нормой в этом году.



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