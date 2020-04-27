Безработным выплатят 6 млрд грн Кабинет министров на внеочередном заседании 24 апреля принял постановление "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы".



Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



Постановлением Фонду было выделено 6 млрд грн, а также утвержден порядок использования указанных средств.



В частности, выделенные средства будут направлены на выплату:



пособия по безработице – 1,28 млрд грн;

повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;

помощь уволенным по собственному желанию с 1-го дня, а не как было раньше с 91-го дня;

выплату всем безработным с 1-го дня регистрации, а не с 7-го, как было раньше;

помощь по частичной безработице – 4,72 млрд грн;

выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.



"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая – это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", – отметил министр экономики Игорь Петрашко.



МинПром

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