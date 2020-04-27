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Безработным выплатят 6 млрд грн

27.04.20 14:13 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров на внеочередном заседании 24 апреля принял постановление "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Постановлением Фонду было выделено 6 млрд грн, а также утвержден порядок использования указанных средств.

В частности, выделенные средства будут направлены на выплату:

пособия по безработице – 1,28 млрд грн;
повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн;
помощь уволенным по собственному желанию с 1-го дня, а не как было раньше с 91-го дня;
выплату всем безработным с 1-го дня регистрации, а не с 7-го, как было раньше;
помощь по частичной безработице – 4,72 млрд грн;
выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая – это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", – отметил министр экономики Игорь Петрашко

МинПром

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