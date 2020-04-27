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Вслед за финнами поляки организуют чартеры для заробитчан

27.04.20 13:27 Бизнес Цензор
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Польские бизнесмены намерены организовать чартерные рейсы, чтобы привезти в страну работников из Украины. Об этом
сообщает БизнесЦензор.

В эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот заявил, что польские бизнесмены готовят чартерный рейс, который привезет украинских работников.

В Польше из-за карантина и оттока заробитчан остро не хватает работников в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", - сказал К.Инглот.

Немецкие фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии. Польские же фермеры жалуются, что вскоре нужно будет собирать спаржу, клубнику, а рабочих рук не хватает.

Польские специалисты по рынку труда в местных СМИ все чаще заявляют, что ничто не препятствует организовывать чартерные рейсы для работников сельскохозяйственной отрасли.

"Чартеры для рабочих недешевы, но альтернатива потерять урожай – гораздо хуже. А желающих поехать на работу украинцев будет много", – считают поляки.

В рамках программы по спасению польской экономики "Антикризисный щит" 17 апреля вступил в силу закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии без необходимости подавать заявления на временный вид на жительство.

МинПром

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